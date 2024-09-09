До 27 градусов тепла ожидается в столице 9 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность и до 27 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в начале новой недели, 9 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Согласно данным синоптиков, осадков в течение дня не будет. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 25 до 27 градусов, в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Сентябрь этого года в Москве может стать самым теплым в XXI веке. Метеорологическое лето продлится до середины месяца, считают синоптики.

Кратковременные дожди могут прийти в конце этой рабочей недели, 12 и 13 сентября. Однако выпавшие осадки сильно не улучшат ситуацию, связанную с рисками пожаров на фоне дефицита влаги.

