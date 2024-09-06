Желтый уровень опасности продлен в Москве до вечера 9 сентября из-за риска пожаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень опасности будет действовать в Москве и Подмосковье до вечера понедельника, 9 сентября. Соответствующая информация появилась на портале Гидрометцентра.

"Период предупреждения – до 22:00 9 сентября. Сохранится высокая пожарная опасность (четвертый класс. – Прим. ред.)", – уточняется в публикации.

Между тем температура воздуха в Москве достигнет 25–26 градусов в День города. В грядущие выходные в городе установится комфортная погода с показателями на 2–3 градуса выше климатической нормы.

Осеннее похолодание придет в Москву уже к середине сентября, почти на две недели позднее климатической нормы, а в конце второй декады прогнозируется арктическое вторжение.

