06 сентября, 09:02Общество
Желтый уровень опасности продлен в Москве до вечера 9 сентября из-за риска пожаров
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Желтый уровень опасности будет действовать в Москве и Подмосковье до вечера понедельника, 9 сентября. Соответствующая информация появилась на портале Гидрометцентра.
"Период предупреждения – до 22:00 9 сентября. Сохранится высокая пожарная опасность (четвертый класс. – Прим. ред.)", – уточняется в публикации.
Между тем температура воздуха в Москве достигнет 25–26 градусов в День города. В грядущие выходные в городе установится комфортная погода с показателями на 2–3 градуса выше климатической нормы.
Осеннее похолодание придет в Москву уже к середине сентября, почти на две недели позднее климатической нормы, а в конце второй декады прогнозируется арктическое вторжение.
В столице был зафиксирован рекорд атмосферного давления