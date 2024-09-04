Синоптик Шувалов: осенние дожди придут в Москву в последней декаде сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Осенние дожди ожидаются в Москве в последней декаде сентября. Из-за дефицита осадков в первой половине месяца в регионе сохраняется высокий риск пожаров, предупредил глава центра "Метео" Александр Шувалов.

"В ближайшие дни, до 18–20-го числа, будут достаточно дефицитные дожди, а вот после 20-го количество осадков придет в норму", – передает РИА Новости его слова.

Из-за недостатка влаги может наблюдаться повышенное загрязнение, отметил Шувалов.

Летние температуры фиксируются почти во всем Центральном федеральном округе, а также на северо-западе, рассказал синоптик. Рекордные показатели установлены в Петербурге и Калининграде. Меньше пятой части месячной нормы выпало в августе в Воронежской области. Дефицит осадков наблюдался в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.

Сейчас, по словам Шувалова, над Черным морем установился циклон, в результате которого проходят локальные дожди до 20–30 миллиметров осадков.

При сухой погоде могут возникать проблемы при посеве озимых, объяснил эксперт.

"Это касается в первую очередь Кубани, Ставрополья, Средней Волги, Нижнего Дона. <...> Но время посева еще не подошло, поэтому октябрь может исправить ситуацию", – резюмировал он.

В Москве до конца недели действует желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров.

Первые заморозки ожидаются не раньше второй декады октября. При этом в ночь на 4 сентября минусовые значения уже наблюдались в Коми, где самая низкая температура была зафиксирована в Ижме – минус 2,4 градуса.

