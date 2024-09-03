Синоптик Леус: 5 сентября в Москве станет самым холодным днем недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четверг, 5 сентября, станет самым холодным днем на текущей неделе. При этом первые признаки понижения температуры будут заметны в среду, 4 сентября, предупредил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Днем (4 сентября. – Прим. ред.) в Москве – от 23 до 25 градусов, по области – от 21 до 26 градусов. В ночь на четверг (5 сентября. – Прим. ред.) <...> температура опустится до 8–10 градусов, в Подмосковье – до 6–11 градусов, местами – до 3 градусов. Четверг станет самым холодным днем недели с дневной температурой 21–23 градуса в центре", – отметил эксперт в своем телеграм-канале.

В Подмосковье в этот день температура будет колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов, добавил синоптик.

Две последующие ночи в Москве ожидается 7–9 градусов, а в области – от 5 до 10 градусов, спрогнозировал Леус. При этом на севере и востоке столичного региона температура может быть на уровне 1–4 градусов. По словам эксперта, местами могут возникнуть заморозки.

Затем температурный фон начнет расти, пообещал синоптик. Июльские значения на уровне 23–28 градусов ожидаются 8–9 сентября. Однако ночью столбики термометров будут опускаться до осенних 7–12 градусов, а в некоторых районах – до 2–5 градусов.

Минувшее лето в Москве вошло в топ-7 самых теплых с 1879 года. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, таких сезонов в XXI веке было всего четыре. В этот раз средняя температура воздуха оказалась на 2 градуса выше нормы, а август превысил ее на 1,1 градуса, так как среднемесячная температура в последний месяц лета составила 18,8 градуса.

