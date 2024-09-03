Синоптик Позднякова: жара спадет в Москве 4 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спад жары ожидается в Москве в среду, 4 сентября. В этот день столбики термометров не поднимутся выше 25 градусов, спрогнозировала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Арктика готовится остудить летний пыл столичной погоды. <...> До конца рабочей недели, стараниями северного антициклона, в регионе будет преобладать малооблачная погода. Ночью минимальная температура – воздуха около 10 градусов, днем – 20–22 градуса", – говорится в ее телеграм-канале.

При этом показатели будут выше нормы на 2–3 градуса, уточнила синоптик.

Температура вновь поднимется в выходные под влиянием теплой части антициклона, предупредила Позднякова.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве из-за риска пожаров на фоне летних температур до вечера 4 сентября.

Между тем 2 сентября стало вторым самым жарким в Москве с 1879 года. Прошедшие сутки оказались теплее многолетних значений на 6–8 градусов.

