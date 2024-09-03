Желтый уровень опасности из-за риска пожаров продлен в Москве до вечера 4 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров продлили до 21:00 4 сентября в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Изначально аналогичное предупреждение действовало до 11:00 4 сентября. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснял, что в Москве сохраняются летние температуры, которые на несколько градусов выше нормы июля. Так, 3-го числа в городе воздух прогреется до 26–28 градусов. Однако уже 4 сентября ожидается небольшое понижение – до плюс 23–25 градусов, а 5-го и 6-го числа – до плюс 21–23.

Между тем осеннее похолодание придет в столицу уже к середине сентября, почти на две недели позднее климатической нормы, а в конце второй декады прогнозируется арктическое вторжение.

