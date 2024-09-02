Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за риска пожаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 11:00 4 сентября из-за риска пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Агентству "Москва", в Москве на данный момент сохраняется летнее тепло. Так, 1 сентября в столице температура воздуха была на 7,4 градуса выше нормы. Это, по его словам, на два градуса больше нормы июля. Кроме того, 2-го и 3-го числа в городе воздух прогреется до 26–28 градусов.

"4 сентября небольшое понижение – плюс 23–25, а 5-го и 6-го числа – понижение до плюс 21–23. При этом ночью в Москве будет плюс 8–10, а по области – до 6 градусов тепла. Но температура дневная все равно останется выше нормы, она будет августовская. В субботу примерно такая же температура", – поделился Вильфанд.

Синоптик отметил, что на протяжении всей недели в Москве будет солнечная погода.

Минувшее лето в Москве вошло в топ-7 самых теплых с 1879 года. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, таких сезонов в XXI веке было всего 4. В этот раз, подчеркнула она, средняя температура воздуха оказалась на 2 градуса выше нормы. Последний месяц лета в среднем был на 1,1 градуса выше нормы, так как среднемесячная температура составила 18,8 градуса.

