Столичное лето 2024 года вошло в число семи самых теплых с 1879 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минувшее лето в Москве вошло в топ-7 самых теплых с 1879 года, рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Таких сезонов в XXI веке было всего 4. В этот раз, подчеркнула синоптик, средняя температура воздуха оказалась на 2 градуса выше нормы. Последний месяц лета в среднем был на 1,1 градуса выше нормы, так как среднемесячная температура составила 18,8 градуса.

"Максимальная температура в августе ни разу не достигла 30 градусов, а самый "сильный" дождь выпал 1-го числа. По количеству осадков, их было почти на 20% больше летней нормы, основной вклад в сезонную сумму внес рекордно дождливый июнь", – подчеркнула Позднякова в своем телеграм-канале.

Ранее эксперты добавляли, что количество осадков за весь сезон превысило норму на 40%. Первый осенний день, 1 сентября, стал самым жарким днем в столице в текущем столетии. Столбики термометров достигли 29,1 градуса, превысив рекорд 2002 года, когда фиксировали 28,9 градуса.

