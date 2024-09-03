До 28 градусов ожидается в Москве 3 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха днем в Москве 3 сентября ожидается от 26 до 28 градусов, передает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, прогнозируется в городе небольшая облачность, но без осадков. При этом в Подмосковье будет от 24 до 29 градусов.

Скорость восточного и северо-восточного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 756 миллиметров ртутного столба.

Минувшее лето в Москве вошло в топ-7 самых теплых с 1879 года. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, таких сезонов в XXI веке было всего 4. В этот раз, средняя температура воздуха оказалась на 2 градуса выше нормы, а август стал на 1,1 градуса выше нормы, так как среднемесячная температура в последний месяц лета составила 18,8 градуса.