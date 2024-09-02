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02 сентября, 10:59

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Синоптик Позднякова: дожди не ожидаются в Москве до середины сентября

Дождей не будет в Москве до середины сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дожди не прогнозируются в столице до середины сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Неужели и первый месяц осени окажется с дефицитом осадков?" – задалась вопросом синоптик.

Она напомнила, что с 1879 года самым сухим сентябрь в Москве был в прошлом году, когда на метеостанции ВДНХ общее количество выпавших осадков составило всего 6,1 миллиметра. Кроме того, Позднякова указала на то, что летнее тепло будет сохраняться в столице, несмотря на прохладные ночи. Синоптик также уточнила, что заморозки пока не ожидаются.

Позднякова также рассказывала, что осеннее похолодание придет в столицу к середине сентября, а на День города, 7 и 8 сентября, москвичам пообещали температуру до 26 градусов. Синоптики утверждают, что ощутимая осень придет лишь к середине месяца, почти на две неделе позднее климатической нормы, а в конце второй декады прогнозируется арктическое вторжение.

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