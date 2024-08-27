Эксперт Рыбальченко: бабье лето в Москве начнется в середине сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Бабье лето в этом году в Москве начнется в середине сентября, сообщает телеканал "360" со ссылкой на эксперта ОНФ и научного эксперта Российского экологического движения Илью Рыбальченко.

Он напомнил, что бабьим летом называют период осени, который характеризуется устойчивой, теплой и сухой погодой после первых заморозков или значительного похолодания. Бабье лето может длиться от нескольких дней до нескольких недель.

"Оно связано с установлением антициклона – области повышенного атмосферного давления, которая блокирует проникновение холодных воздушных масс с севера и приносит спокойную, ясную и теплую погоду", – сказал Рыбальченко.

По его словам, воздух в столице прогреется до 18–20 градусов. Период потепления продлится примерно с 14 по 21 сентября, сказал эксперт, добавив, что в эти дни осадков будет немного.

"Продлится потепление примерно неделю. После возможны очередное понижение температуры и постепенный переход к более прохладной осенней погоде", – отметил Рыбальченко.

Он также рассказал, что раньше бабье лето называли Марфиным, так как в это время женщины делали заготовки на зиму, начинали ткать и мочили лен. Еще бабье лето именуют золотой осенью, а в Северной Америке этот период прозвали индейским летом, напомнил эксперт.

Рыбальченко посоветовал в теплые дни обратить внимание на парк "Музеон" в районе Якиманка и добавил, что для отдыха подойдут Измайловский парк с аттракционами, "Сокольники", "Фили" и ВДНХ.

Вторник, 27 августа, стал самым теплым днем в Москве в августе. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ поднялась до 29,2 градуса. В связи с жарой в столице был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Аномальную жару спрогнозировал и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфан. По его словам, в столице в четверг и пятницу ожидается температура 26–28, в субботу – 23–28, а в воскресенье, 1 сентября, – 24–29.

