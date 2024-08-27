Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Оранжевый уровень опасности объявили в Москве во вторник, 27 августа, из-за жары, сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать с 11:00 до 18:00. Также в столичном регионе до 09:00 действует желтый уровень погодной опасности из-за тумана.

Понедельник, 26 августа, в Москве стал самым теплым днем с начала месяца. Температура воздуха на метеостанции Балчуг составила 30,3 градуса, а на метеостанции ВДНХ – 28,9 градуса. Во вторник, 27 августа будет еще жарче – столбики термометров вплотную приблизятся к 30-градусным отметкам.

Купальный сезон вернется в Москву к выходным, вода прогреется до 22 градусов. По словам синоптиков, вода прогревается, когда днем жарко и солнечно, а ночью температура составляет около 15 градусов.

