Синоптик Позднякова спрогнозировала жару в Москве в День города, 7–8 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в столице достигнет 25–26 градусов 7 и 8 сентября, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в грядущие выходные в городе установится комфортная погода с температурой на два-три градуса выше климатической нормы.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Будет переменная облачность без осадков и сильного ветра. В субботу днем – 23–25, а в воскресенье – на градус повыше. Это вполне комфортная и еще по-летнему теплая погода.

В свою очередь, в начале следующей недели, 9 и 10 сентября, осадков также не ожидается. Дневная температура при этом снова приблизится к отметке 25–26 градусов, заключила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что первые ночные заморозки могут прийти в столичный регион с 6 на 7 сентября. По его словам, на севере и востоке ожидается понижение температуры до 1–4 градусов.