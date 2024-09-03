Синоптик Леус: первые заморозки в Московском регионе ожидаются в ночь на 6 и 7 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые заморозки возможны на севере и востоке Московского региона в ночь на 6 и 7 сентября, температура упадет до 1–4 градусов тепла, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В Москве в эти дни термометры покажут 7–9 градусов, а в области – 5–10, уточнил синоптик. При этом первые признаки понижения температуры жители столичного региона почувствуют уже в среду, 4-го числа. Так, днем в городе температура ожидается до 23–25 градусов, а в области – до 21–26.

Однако более заметным похолодание станет в ночь на четверг, 5 сентября.

"В столице температура опустится до 8–10 градусов, в Подмосковье – до 6–11 градусов, местами до 3", – подчеркнул метеоролог.

По его словам, днем 5-го числа также ожидается самая холодная температура на этой неделе. В столице термометры зафиксируются на 21–23 градусах, а в области – на 19–24.

Однако на выходных температура вновь начнет повышаться, добавил Леус. Так, в воскресенье, 8 сентября, и понедельник, 9-го числа, днем в регионе ожидается июльская температура – 23–28 градусов, однако по ночам – сентябрьские 7–12 градусов.

"И в заключение напомню, что в столице средняя дата первых осенних заморозков в XXI веке приходится на 11 октября, а самые ранние морозцы наблюдались 19 сентября", – сказал Леус.

Между тем 2 сентября стало вторым самым жарким днем в Москве с 1879 года. Максимальная температура воздуха в Москве повсюду превысила отметку 25 градусов. На ВДНХ суточный максимум температуры составил 27,2 градуса.

При этом осеннее похолодание придет в столицу уже к середине сентября, почти на две недели позднее климатической нормы, а в конце второй декады прогнозируется арктическое вторжение.