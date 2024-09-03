Синоптик Позднякова: температура в Москве остается выше климатической нормы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура в Москве остается выше климатической нормы, сообщает RT со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

"В утренние часы на траве появляется роса, и кажется, что трава от росы белая, но это такое типичное осеннее явление, никакой изморози. Действительно, росы у нас сейчас будут наблюдаться, потому что температура будет понижаться как раз до точки росы", – объяснила синоптик.

Она добавила, что сохранится теплая погода, потому что в ночные часы будет от 10 до 15 градусов, а в конце недели – от 8 до 13 градусов. Днем ожидается 22...27 градусов, и только в следующее воскресенье температура опустится до 18...23 градусов. Таким образом, температура останется выше климатической нормы на 2–4 градуса.

"Лето продолжается", – заключила синоптик.

Минувшее лето в Москве вошло в топ-7 самых теплых с 1879 года. По словам Поздняковой, таких сезонов в XXI веке было всего четыре. В этот раз средняя температура воздуха оказалась на 2 градуса выше нормы, а август превысил ее на 1,1 градуса, так как среднемесячная температура в последний месяц лета составила 18,8 градуса.

