Сезон летних веранд в Москве может продлиться до ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сезон летних веранд в Москве в этом году продлится до ноября при благоприятных погодных условиях. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Москвичи любят летние веранды. Сезонные кафе активно открываются в течение всего теплого времени года, даже в последний месяц лета. Многие из них полюбились москвичам, поэтому мы напоминаем, что при благоприятных погодных условиях они будут работать до ноября", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Крайним сроком демонтажа веранд летних кафе в соответствии с действующими требованиями является 15 ноября.

В текущем году в Москве работает около 4 000 летних кафе, все веранды включены в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

Ранее в пятерку лучших ресторанов премии Wheretoeat вошли сразу четыре заведения Москвы. За последние 10 лет число кафе и ресторанов в мегаполисе увеличилось вдвое, превысив 21,5 тысячи. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, качество блюд и высокий уровень сервиса в городских заведениях отмечают гости со всего мира.

