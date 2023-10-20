Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Владельцы летних веранд в Москве могут не демонтировать их в конце сезона, при условии, что они не мешают пешеходам и работе уборочной техники. Сергей Собянин заявил о продлении мер поддержки общепита. Постановление уже подписано.

По условиям, летние кафе не должны располагаться в парках, на внешних поверхностях зданий, а также в нежилых постройках и на участках земли, которая находится в собственности. Использовать веранды зимой нельзя, но владельцы должны заботиться об их безопасности – расчищать от снега и наледи.

Возможность не разбирать конструкции снижает финансовую нагрузку на общепит. Это одна из самых востребованных форм поддержки. Прошлой зимой ей воспользовались 346 летних кафе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.