Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Большие работы провели в сквере у станции метро "Люблино" в рамках благоустройства на юго-востоке столицы. Это излюбленное место отдыха жителей и важная транзитная зона к общественному транспорту. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге.

По его словам, специалисты обновили тропиночно-дорожную сеть, но сохранили привычные пути к выходам из метро и создали новые прогулочные маршруты. Вдоль дорожек теперь есть зоны тихого отдыха с крытыми беседками и новыми скамейками. Помимо этого, был реконструирован фонтан: сделана новая облицовка чаши, заменено инженерное оборудование, установлена новая подсветка.

Мэр подчеркнул, что для юных жителей создали "Аллею сказок" с 25 деревянными фигурами персонажей известных детских сказок и мультфильмов. Работники также обновили полюбившуюся жителям скамейку примирения.

Отмечается, что для любителей активного отдыха подготовили игровые и спортивные площадки, отремонтировали и заменили искусственные покрытия на баскетбольной и волейбольной площадках, футбольном поле. Рядом появились два стола для настольного тенниса и площадка для воркаута.

Кроме того, для тех, кто предпочитает интеллектуальный отдых, оборудовали уголок шахматиста. Между тем на детских площадках теперь есть игровые комплексы в виде замка и транспорта. Специалисты сделали веревочный лабиринт. Он подходит не только для детей, но и для взрослых.

Градоначальник сообщил, что в Люблине на месте пустыря рядом с домом 2, корпусом 1, на улице Маршала Кожедуба теперь новое общественное пространство. Там обустроили пешеходные дорожки, зоны для тихого отдыха и детские площадки.

В Кузьминках, в свою очередь, по просьбам горожан провели работы на территории Дубовой рощи вблизи Московского Губернского театра. Там установили новые скамейки и урны, обновили покрытие пешеходных дорожек. Также восстановили газон, обустроили пандус для посетителей с колясками и маломобильных горожан, заменили лестничный марш. Привели в порядок места для автомобилей.

Собянин заявил, что в Марьине недалеко от метро "Братиславская", вдоль улицы Перервы, благоустроили Аллею ветеранов. В центре Аллеи сделали мемориал. Обновили все тропинки и дорожки и поставили удобные скамейки. Привели в порядок цветники, посадили новые многолетние растения.

Кроме того, две детские площадки и газон привели в порядок в сквере у дома 5, корпуса 1, во 2-м Южнопортовом проезде, расположенном напротив набережной Кожуховского затона. В парке 850-летия Москвы сделали большой каток с искусственным льдом, организовали пункт проката, отапливаемую раздевалку. Также обустроили лыжную трассу с системой искусственного оснежения.

Специалисты также улучшили пешеходную доступность территории, примыкающей к парку "Усадьба Люблино". На детских и спортивных площадках сделали новое резиновое покрытие, установили современные игровые комплексы и качели-гнезда. В спортивной зоне поставили уличные тренажеры и организовали воркаут-площадку.

На сайте подчеркивается, что в Жулебине, в районе дома 45 на Привольной улице, организовали площадку для выгула собак. Улучшили пешеходную доступность к заказнику "Жулебинский". В Березовой роще обновили скейт-парк, все детские и спортивные площадки, реконструировали фонтан и территорию вокруг него.

"Обновленные старые и созданные новые общественные пространства дают жителям районов ЮВАО еще больше возможностей для отдыха на свежем воздухе", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что столица выставит на торги право на реорганизацию части бывшей промзоны Грайвороново, расположенной в Рязанском районе ЮВАО, в четвертом квартале этого года. Решение о ее комплексном развитии приняло правительство.

Также в Москве завершилось комплексное благоустройство дворовых территорий. По данным мэра, в ЮВАО в порядок привели 153 двора.

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