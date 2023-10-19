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Новости

Новости

19 октября, 17:00

Город

"Мой район. Обратная связь": утиные дома с городских водоемов начали убирать на зиму

"Мой район. Обратная связь": утиные дома с городских водоемов начали убирать на зиму

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В столице начался демонтаж утиных домов с городских водоемов. В октябре температура воздуха начинает понижаться до минусовых отметок и птицы улетают на юг.

В это время специалисты Мосводостока поднимают плавучие конструкции на сушу и отправляют их на осмотр. В работах задействуют лодки и краны-манипуляторы. Вес каждого такого домика – от 30 до 50 килограммов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидеоМаксим Шаманин
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