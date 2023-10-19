Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 13:45

Город

Благоустройство завершено около станции БКЛ "Аминьевская" на западе Москвы

Благоустройство завершено около станции БКЛ "Аминьевская" на западе Москвы

Новости часа: более 200 групп по истории РФ и кино открыли в "Московском долголетии"

Реконструкцию путепровода Текстильщики-1 планируется завершить до конца 2023 года

Москвичам рассказали о процессе реставрации барельефов на станции "Новокузнецкая"

Конкурс книжных рецензий "Вдумчивый читатель" стартовал в Москве

Специалисты рассказали, как Тверская улица изменилась с 2016 года

Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Новости часа: Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Реконструкцию путепровода Текстильщики-1 планируется завершить до конца 2023 года

Начался прием заявок на премию "Путеводная звезда – 2023"

На западе Москвы завершили благоустройство около станции БКЛ "Аминьевская". Как рассказал заммэра Петр Бирюков, там убрали под землю воздушные линии, расширили тротуары и заменили их покрытие.

Кроме того, специалисты обновили асфальт на проезжей части и в проездах во дворах, сделали удобные парковочные карманы. Также поставили 15 остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью, поменяли освещение и установили удобные лавочки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика