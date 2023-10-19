19 октября, 13:45Город
Благоустройство завершено около станции БКЛ "Аминьевская" на западе Москвы
На западе Москвы завершили благоустройство около станции БКЛ "Аминьевская". Как рассказал заммэра Петр Бирюков, там убрали под землю воздушные линии, расширили тротуары и заменили их покрытие.
Кроме того, специалисты обновили асфальт на проезжей части и в проездах во дворах, сделали удобные парковочные карманы. Также поставили 15 остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью, поменяли освещение и установили удобные лавочки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.