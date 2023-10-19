Собянин: производство одежды в Москве возросло втрое с начала года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С начала 2023 года столичные предприятия увеличили производство одежды в три раза. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"С января по август выпустили 283 тысячи мужских и женских костюмов и пиджаков, а также свыше 120 тысяч пар брюк", – рассказал мэр.

На сегодняшний день в Москве производят одежду, обувь, сумки, головные уборы и другие изделия. Выпуском этих товаров занимаются более 250 компаний.

Для развития легкой промышленности в городе столичные власти создали комфортные условия и преференции. В частности, предприятия могут получить статус промышленного комплекса, который позволяет им экономить на налогах.

Компании, имеющие статус резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы, освобождаются на десять лет от имущественного, транспортного и земельного налога. Налоговая ставка на прибыль для таких предприятий составляет 2%.

Помимо этого, инвесторы могут заключить с городом договор на реализацию масштабного инвестиционного проекта (МаИП). В таком случае под возведение объекта Москва предоставит застройщику земельный участок.

Ранее стало известно, что за семь месяцев с начала 2023 года столичные компании нарастили поставки обуви почти на 13%. Они отгрузили продукции на 10,5 миллиарда рублей. С января по июль текущего года в городе выпустили 1,75 миллиона пар.



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