Собянин: за год участниками программы "Сделано в Москве" стали 3 тыс брендов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более трех тысяч брендов приняли участие в программе "Сделано в Москве" за год. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что главной задачей обновленной программы является продвижение локальных брендов и расширение рынка сбыта. Город, по словам мэра, по-разному поддерживает производителей: от рекламы до выставок.

Отмечается, что компании из столицы представлены на платформе сделановмоскве.рф, за год онлайн-шоурум посетили свыше 2 миллионов уникальных покупателей. Брендированные витрины появились на Ozon, "Сбермегамаркете" и Wildberries.

Градоначальник подчеркнул, что программа открыта для любого бизнеса и даже самозанятых. Так, к ней присоединились такие известные бренды, как комбинат "Добрынинский" и завод "Москвич".

"В ближайших планах – выход в крупные торговые сети и открытие собственных магазинов "Сделано в Москве", – подвел итог Собянин.

Ранее мэр рассказал о росте выпуска продукции машиностроения в Москве. По его словам, в настоящее время в столице работает свыше 260 предприятий машиностроения, на которых трудоустроены более 11,7 тысячи человек.

Также столичная компания Moda di Lusso, производящая женскую одежду, с начала текущего года увеличила выпуск продукции на 20% благодаря расширению ассортимента. В связи с уходом ряда зарубежных брендов с российского рынка легкая промышленность Москвы столкнулась с некоторыми вызовами, однако это позволило ей воспользоваться новыми возможностями развития, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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