Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин в личном блоге рассказал о росте выпуска продукции машиностроения в Москве.

"Одной из важнейших задач новой индустриализации является возрождение отечественного машиностроения. После нескольких десятилетий депрессии эта отрасль промышленности переживает настоящий подъем", – отметил мэр Москвы.

По словам Собянина, в настоящее время в столице работает свыше 260 предприятий машиностроения, на которых трудоустроены более 11,7 тысячи человек.

Градоначальник заявил, что московские предприятия активно развиваются, а также увеличивают выпуск продукции. За первые шесть месяцев 2023 года выпуск гидравлических и пневматических двигателей, турбин, насосов, компрессоров и других машин общего назначения увеличился на 35,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на 91,8% выросло производство станков, кузнечно-прессового, литейного и другого оборудования для обработки твердых материалов.

Собянин подчеркнул, что в России очень популярна продукция, которую производят в Москве. Также машиностроители столицы осваивают новые рынки сбыта в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Мэр Москвы привел в пример нескольких столичных производств. Он рассказал о ведущем российском производителе систем и насосов, которые используются предприятиями судостроительной, нефтегазоперерабатывающей, атомной и даже ракетно-космической отраслей промышленности – АО "Лопастные Гидравлические Машины". Собянин уточнил, что это предприятие в 2024 году отметило 160 лет со дня основания. Завод находится на поддержке Москвы. В 2022 году он получил грант на возмещение части затрат на приобретение станочного оборудования. Сэкономленные средства были направлены на дооснащение производства. В 2023 году объем отгрузок продукции увеличился на 8%.

Градоначальник отметил группу компаний МФМК, которая занимается проектированием и выпуском насосных установок и другого инженерного оборудования для строительных компаний, организаций ТЭК и предприятий тяжелого машиностроения. Предприятие за 15 лет работы выпустило более 300 тысяч единиц продукции.

Производственно-научная фирма "ЛГ автоматика", разрабатывающая и изготавливающая регулирующие и отсечные клапаны, пневматические приводы и навесное оборудование, выпускает свыше 200 видов продукции для компаний, занятых в различных сферах тяжелой промышленности. В первые 7 месяцев 2023 года компания выпустила порядка трех тысяч единиц продукции, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Группа компаний "Лазеры и аппаратура" 25 лет занимается разработкой и производством оборудования для металлообработки, 3D-печати изделий из металлопорошков, а также комплексов лазерной сварки, резки и многокоординатной обработки. Станки, производимые на этом предприятии, поставляются на заводы внутри страны и за рубежом.

Также мэр отметил новичка на рынке – компанию "ЛАССАРД", занимающуюся разработкой и производством лазеров, лазерных систем, оптомеханических изделий и оптических столов. В 2019 году "ЛАССАРД" начал свою деятельность на площадке в 800 квадратных метров. В марте этого года предприятие переехало в ОЭЗ "Технополис "Москва" на площадку в 4 тысячи "квадратов". В 2022 году предприятие выпустило 63 лазерных станков. Компания планирует производить до 400 единиц лазерного оборудования в год.

Объединенная станкоинструментальная компания уже 10 лет производит металлообрабатывающее оборудование и режущий инструмент. За это время предприятие произвело более тысячи станков. В этом году компания увеличила производственные площади на 1,5 тысячи квадратных метров и трудоустроило 30 новых сотрудников. По итогам 2023 года компания планирует увеличить объем выпуска продукции на 15%.

Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" компания "Микробор" является отечественным производителем металлорежущего инструмента и станочной оснастки. В этом году компания уже выпустила рекордные 28 тысячи металлорежущих пластин. Сейчас запускается вторая линия производства, которая кратно увеличит текущие показатели в 2024 году.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что в столице на проспекте Буденного возведут моторостроительный комплекс. По словам Ефимова, площадь производства превысит 77 тысяч квадратных метров. Планируется, что будущий объект станет одним из крупнейших центров двигателестроения. Там будет организовано около 13 тысяч новых рабочих мест.

Заммэра уточнил, что за строительство будет отвечать Объединенная двигателестроительная корпорация. Предприятие входит в состав "Ростеха".



Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде завершат к концу года – Собянин