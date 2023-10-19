Собянин сообщил, что в Алабушеве построят новый биотехнический комплекс

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый биотехнический комплекс концерна "Россиум" построят в Алабушеве. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

"Создадим новое производство препаратов для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний", – отметил мэр Москвы.

По словам градоначальника, производство планируется запустить в 2027 году. Первый выпуск готовой продукции можно будет получить не позднее I квартала 2028 года.

Собянин подчеркнул, что новое предприятие включено в фармацевтический кластер столицы. В настоящее время кластер сформирован из 11 компаний и 8 заводов, которые осуществляют свою деятельность.

В Алабушеве будут производиться 128 международных непатентованных наименований лекарств, 98 из них в России никогда не выпускались, уточнил мэр. Он заявил, что новый биотехнический комплекс закроет потребность в российских онкологических препаратах более чем на 80%.

"Это позволит ускорить развитие импортозамещения и технологического суверенитета страны", – заключил Собянин.

Ранее Собянин сообщал, что производство лекарственных препаратов в столице увеличилось на 47,6% за восемь месяцев текущего года. С начала года по август заказчики получили препаратов более чем на 157 миллиардов рублей. По словам мэра, в столице больше 200 предприятий производит лекарственные средства и медицинские изделия.

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