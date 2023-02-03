В "Технополисе "Москва" начали выпуск новых трехфазных систем бесперебойного питания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Российская производственная компания "Систем Электрик" начала производить новые трехфазные системы бесперебойного питания на одной из площадок особой экономической зоны "Технополис "Москва", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Компания работает на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис "Москва" с 2014 года и занимает почти 10 тысяч квадратных метров. Здесь ведутся работы по ремонту, модернизации оборудования, организовано обучение специалистов", – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Новые системы бесперебойного питания, по его словам, позволят защищать производственное оборудование и дата-центры от повреждения в случае отключения подачи электроэнергии или скачков напряжения. Устройства подойдут для средних и больших коммерческих зданий и промышленных объектов.

Первый заместитель генерального директора компании "Систем Электрик" Роман Шмаков заявил, что новое оборудование легко настраивать, эксплуатировать и обслуживать. Отличительной особенностью систем он назвал оптимальное сочетание технических характеристик, надежной конструкции и компактных размеров систем бесперебойного питания. Их эффективность составляет 96%.

В особой экономической зоне в настоящее время работают порядка 250 сотрудников компаний, из которых треть составляют инженеры. Парк организации превышает 300 тысяч единиц "бесперебойников".

Ранее в январе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие десять лет планируется вдвое увеличить площадку "Печатники" особой экономической зоны "Технополис "Москва". Сейчас она состоит из пяти территорий, на которых базируются примерно 130 компаний.

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