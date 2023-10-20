Москвичам рекомендовали начать замену летних шин на зимние

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Специалисты столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали москвичам начинать менять летнюю резину на зимнюю. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что дорожный патруль ЦОДД уже меняет шины в соответствии с сезоном. Экипажи вместе с ситуационным центром работают круглые сутки, чтобы прийти на помощь водителям. Но если и автомобилисты подготовятся к зиме заранее, это поможет избежать ДТП, отметил он.

Специалисты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура составляет 5–7 градусов, так как при такой погоде летняя резина становится жесткой, увеличивается тормозной путь. Зимние же шины более мягкие, меньше твердеют на морозе и не теряют сцепление с дорогой – все эти факторы могут уберечь водителя от аварии.

Кроме того, во время подготовки автомобиля к зиме надо проверить износ шин: высота протектора должна быть не меньше четырех миллиметров. Также нужно отбалансировать колеса после замены, залить незамерзающую жидкость и антифриз, проверить аккумулятор, тормозную жидкость, моторное масло и заменить колодки.

Ранее сообщалось, что зимняя резина и стоимость шиномонтажа в 2023 году станут дороже, чем в прошлом сезоне. Стоимость смены шин варьируется. Так, замена R15 обойдется в 1,5 тысячи, а R16 – в 2,5 тысячи рублей.

"Деньги 24": зимние шины и стоимость шиномонтажа станут дороже в РФ в 2023 году