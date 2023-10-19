Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 14:35

Экономика

"Деньги 24": зимние шины и стоимость шиномонтажа станут дороже в РФ в 2023 году

"Деньги 24": зимние шины и стоимость шиномонтажа станут дороже в РФ в 2023 году

Новости часа: производство одежды в Москве увеличилось в три раза с начала 2023 года

Собянин: производство одежды в Москве возросло втрое с начала года

"Актуальный репортаж": завод "Москвич" выпустил 27 тыс машин с момента своего запуска

Новости часа: более 200 групп по истории РФ и кино открыли в "Московском долголетии"

Матыцин прокомментировал решение МОК об отстранении ОКР

Банки РФ пожаловались на оформивших несколько льготных ипотек клиентов

Роспотребнадзор не поддержал идею продавать алкоголь онлайн в РФ

"Деньги 24": в Москве выросли цены на аренду жилья

Центробанк решил изменить дизайн новой тысячной купюры

Владельцев автомобилей ждут дополнительные траты. Зимние шины и стоимость шиномонтажа станут намного дороже, чем в прошлом сезоне. Стоимость смены резины варьируется. Так, замена R15 обойдется в 1,5 тысячи, а R16 – в 2,5 тысячи рублей.

Во что теперь переобуваться и за какие суммы? Есть ли на рынке дефицит? И какие есть варианты сэкономить? Об этом – в программе "Деньги 24".

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикаавтовидеоКонстантин Цыганков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика