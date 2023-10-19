"Деньги 24": зимние шины и стоимость шиномонтажа станут дороже в РФ в 2023 году

Владельцев автомобилей ждут дополнительные траты. Зимние шины и стоимость шиномонтажа станут намного дороже, чем в прошлом сезоне. Стоимость смены резины варьируется. Так, замена R15 обойдется в 1,5 тысячи, а R16 – в 2,5 тысячи рублей.

Во что теперь переобуваться и за какие суммы? Есть ли на рынке дефицит? И какие есть варианты сэкономить? Об этом – в программе "Деньги 24".