Более 75 миллионов тонн нефти поставила РФ в Китай в этом году

Фото: 123RF/huyangshu

Россия в 2023 году уже поставила более 75 миллионов тонн нефти в Китай, что превышает прошлогодние показатели на 25%. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"В этом году в Китай уже поставлено более 75 миллионов тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом", – приводит его слова ТАСС.

Сечин заявил, что по итогам 8 месяцев текущего года Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию.

Кроме того, по словам главы "Роснефти", в этом году будет установлен исторический максимум экспорта российского газа в Китай – будет поставлено более 30 миллиардов кубометров газа.

По его мнению, если подобная динамика двусторонней торговли РФ и КНР сохранится, то Россия может стать вторым крупнейшим торговым партнером Китая после США, обогнав Японию и Южную Корею.

Ранее Владимир Путин провел в Пекине переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Встреча политиков длилась около трех часов. По словам российского лидера, он и китайский коллега обсудили двустороннюю повестку, ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

До этого стало известно, что по итогам трех кварталов текущего года товарооборот России и Китая вырос на 29,5%, до 176,4 миллиарда долларов.



Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине