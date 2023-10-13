13 октября, 07:13Экономика
Товарооборот РФ и КНР за три квартала 2023 года вырос на 29,5%
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
По итогам трех кварталов текущего года товарооборот России и Китая вырос на 29,5%, до 176,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.
Так, за данный период Китай ввез в РФ товаров на почти 81,4 миллиарда долларов (рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 56,9%), а Россия ввезла в Китай товаров на 94,9 миллиарда долларов (рост – 12,7%).
Одновременно с этим, согласно данным таможни, товарооборот КНР и США за этот же период сократился на 14% в годовом выражении, составив 495,9 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что компания "Интер РАО", отвечающая в России за экспорт и импорт электроэнергии, начала сокращать поставки в Китай на фоне пока безуспешных переговоров о повышении цен.
До этого в Россельхознадзоре сообщили, что Россия получила доступ на объемный китайский рынок свинины. Так, главное таможенное управление КНР сняло ограничения на экспорт свиного мяса из России.
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