Товарооборот РФ и КНР за три квартала 2023 года вырос на 29,5%

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По итогам трех кварталов текущего года товарооборот России и Китая вырос на 29,5%, до 176,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Так, за данный период Китай ввез в РФ товаров на почти 81,4 миллиарда долларов (рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 56,9%), а Россия ввезла в Китай товаров на 94,9 миллиарда долларов (рост – 12,7%).

Одновременно с этим, согласно данным таможни, товарооборот КНР и США за этот же период сократился на 14% в годовом выражении, составив 495,9 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что компания "Интер РАО", отвечающая в России за экспорт и импорт электроэнергии, начала сокращать поставки в Китай на фоне пока безуспешных переговоров о повышении цен.

До этого в Россельхознадзоре сообщили, что Россия получила доступ на объемный китайский рынок свинины. Так, главное таможенное управление КНР сняло ограничения на экспорт свиного мяса из России.



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