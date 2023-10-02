Россия сократила поставки электроэнергии в Китай

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Компания "Интер РАО", отвечающая в России за экспорт и импорт электроэнергии, начала сокращать поставки в Китай на фоне пока безуспешных переговоров о повышении цен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия.

Ранее компания направила партнерам в КНР, Монголии, Азербайджане и Южной Осетии запрос с предложением повысить цены на 7% – на величину введенных в РФ экспортных пошлин. В противном случае "Интер РАО" выражала готовность сокращать поставки вплоть до нуля в связи с их низкой рентабельностью.

"С Китаем переговоры еще не завершены, мы приступили к частичным ограничениям поставок", – рассказали в компании и добавили, что переговоры с Монголией тем временем прошли успешно, поэтому туда поставки продолжатся.

Ранее власти Молдавии сообщили о намерении отказаться от газа, поставляемого "Газпромом". Они объяснили это тем, что якобы нашли более дешевый вариант. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков на это заметил, что прежде Молдавии нужно разобраться с долгами перед Россией.

