"Росатом" опроверг информацию о приостановке экспорта урана из России

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Сведения о приостановлении экспорта урана из РФ не соответствуют действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Росатома".

"Госкорпорация "Росатом" исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме", – отметил представитель госкорпорации.

Ранее сообщалось, что российская сторона остановила экспорт урана из Санкт-Петербурга в США в связи с отсутствием страхового покрытия. При этом в конце августа выяснилось, что Вашингтон в первом полугодии купил у Москвы 416 тонн урана. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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