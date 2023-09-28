РФ остановила экспорт урана в США из-за отсутствия страхового покрытия

Фото: 123RF/soleg

Российская сторона остановила экспорт урана из Санкт-Петербурга в США в связи с отсутствием страхового покрытия. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на издание "Страна Росатом".

"Остановлен экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия", – говорится в сообщении.

При этом в конце августа выяснилось, что Вашингтон в первом полугодии купил у Москвы 416 тонн урана. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Согласно данным американской статслужбы, закупка достигла максимального уровня с 2005-го. РФ продает в Штаты только топливо с обогащением по урану-235, которое является главной статьей "радиоактивных" закупок Вашингтона.

РФ и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на АЭС "Аккую"