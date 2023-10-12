ЕС не удовлетворен нейтральностью Китая в конфликте РФ и Украины – Боррель

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Евросоюз не удовлетворен позицией Китая по конфликту между Россией и Украиной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP.

По его мнению, Китай может сделать больше в вопросе мирного урегулирования по Украине.

"Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий", – заявил дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сотрудничество России и КНР может стать одной из угроз сложившемуся миропорядку. Он также объявил о конце миропорядка, который сложился по итогам холодной войны.

Говоря о России, он назвал ее действия на территории Украины самой острой и актуальной угрозой международному порядку. Однако один из не менее серьезных вызовов политик также видит в Китае, так как эта страна и ее власти стремятся переписать миропорядок.

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