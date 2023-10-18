Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином

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Владимир Путин рассказал, что переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в формате "с глазу на глаз" длились около трех часов.

По его словам, они обсудили двустороннюю повестку, ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

"Три часа мы разговаривали с председателем КНР, все и не расскажешь. Это вся двусторонняя повестка, много там вопросов – это экономика, финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа", – уточнил российский лидер.

Российско-китайские переговоры в расширенном составе начались в Пекине утром 18 октября. Затем состоялась беседа в узком составе и отдельно – в формате "с глазу на глаз".

Путин подчеркнул, что в нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация. По его словам, именно так и выстраивают свое сотрудничество РФ и Китай.

Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине