Путин пригласил заинтересованные страны к участию в развитии Севморпути

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ приглашает заинтересованные страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнерам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии", – заявил российский лидер в ходе выступления на форуме "Один пояс – один путь" в КНР.

Путин отметил, что Россия готова обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение. По его словам, уже в следующем году навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной.

Президент России выступил на открытии форума и заявил, что РФ рада успехам Китая в реализации инициативы "Один пояс – один путь". Путин отметил, что Китай и Россия разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса.

Ранее Путин заявлял, что у России есть планы развития Северного морского пути вместе со странами-партнерами. Он подчеркнул, что развитие Северного морского пути является стратегическим приоритетом страны и обещал, что на проекте не будут экономить.

До этого глава государства также сообщал, что Россия и Китай готовы учредить рабочий орган по развитию Северного морского пути.



Владимир Путин прибыл в Китай на открытие форума "Один пояс, один путь"