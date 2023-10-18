Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине

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Российско-китайские переговоры в расширенном составе начались в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу в Доме народных собраний в столице Китая.

В составе делегации РФ, возглавляемой Путиным, два вице-премьера – Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, главы МИД, Минфина, Минэкономразвития, Минвостокразвития, Центробанка и других ведомств.

Председатель КНР на встрече заявил, что Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Си Цзиньпин также отметил, что политическое взаимное доверие между Пекином и Москвой неуклонно углубляется, а стратегическое взаимодействие остается тесным и эффективным.

Кроме того, китайский лидер сообщил, что с 2013 года они с Путиным наладили крепкую дружбу и хорошие отношения. Он напомнил, что за 10 лет лидеры двух стран провели 42 встречи.

Путин, в свою очередь, заявил, что в нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация. По его словам, именно так и выстраивают свое сотрудничество РФ и Китай.

Ранее президент России выступил на открытии форума "Один пояс – один путь" и заявил, что РФ рада успехам Китая в реализации данной инициативы. Путин также отметил, что Китай и Россия разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса.

Владимир Путин прибыл в Китай на открытие форума "Один пояс, один путь"