Путин провел в Пекине неформальную встречу с Токаевым и Мирзиеевым

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Владимир Путин после переговоров в Пекине встретился в неформальной обстановке с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на неформальной встрече лидеры трех стран обсудили текущие вопросы, а также продолжили разговор, который состоялся несколько дней назад в Бишкеке.

Ранее сообщалось, что президенты России, Казахстана и Узбекистана приехали в Пекин для участия в форуме "Один пояс – один путь". Именно там у Владимира Путина должно пройти несколько двусторонних встреч. Например, он уже провел переговоры с главами Вьетнама, Лаоса, Монголии, Пакистана, Таиланда. 18 октября глава государства встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин провел переговоры с президентом Вьетнама