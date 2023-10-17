Путин ответил на слова Байдена о желании подавить его и Россию

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Владимир Путин отреагировал на слова американского президента Джо Байдена о намерении подавить его и Россию.

По словам главы государства, подавить интересы России невозможно, а учитывать их необходимо. Также он подчеркнул, что такое стремление США приведет к проблемам, поэтому им еще нужно многому научиться.

"Век живи – век учись", – отметил Владимир Путин, добавив, что это касается не только президента США Джо Байдена, но и политических элит США в целом.

Кроме того, он обратил внимание на то, что политические элиты США часто "протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу".

"Уважение к другим людям, странам, народам заключается в другом. В том, чтобы учитывать их интересы. И тогда не нужно будет никого подавлять", – подчеркнул президент РФ в эфире телеканала "Россия 24".

При этом глава государства назвал своего коллегу Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире по времени нахождения в высших властных эшелонах.

Ранее Байден пообещал, что в случае победы на предстоящих в 2024 году выборах примет меры для "подавления" России и объединения против нее всех европейских стран.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у американского лидера не получится "подавить" Путина. Так он прокомментировал намерение Байдена баллотироваться на пост президента и объединить Европу против российского президента.

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