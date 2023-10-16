Медведев заявил, что у президента США не получится "подавить" Владимира Путина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у президента США Джо Байдена не получится "подавить" Владимира Путина. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Так он прокомментировал заявление Байдена баллотироваться на пост президента и объединить Европу против Путина.

"Так вот в чем заключается миссия президента США! И раньше мы думали – наивно – что это должно обеспечить процветание американцев", – заметил Медведев.

Однако ничего из этого не произойдет, уверен зампред Совбеза.

"Одна из причин в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция – полезная вещь", – заявил он.

Ранее Байден пообещал, что в случае победы на предстоящих в 2024 году выборах примет меры не только для "подавления" России, но и поспособствует урегулированию палестино-израильского конфликта.

Между тем ранее Медведев упрекнул западные страны в молчании на требование израильской армии эвакуировать жителей сектора Газа. Более миллиона человек должны вывезти на юг региона, заявил он.

Байден планирует подавить РФ и урегулировать конфликт на Ближнем Востоке