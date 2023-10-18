Эксперт назвала ошибки, грозящие переплатой при досрочном погашении ипотеки

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Досрочное погашение ипотеки может привести к многотысячным переплатам. Об этом заявила эксперт "Моифинансы.ру" Ольга Дайнеко, передает агентство "Прайм".

Дайнеко рассказала, что зачастую заемщики невнимательно относятся к правилам кредитной организации. Некоторые вносят сумму на досрочное погашение, но забывают про текущий платеж. Из-за чего списывается только он. В этот же момент на кредитном счете остаток останется. Забывая про текущий платеж на следующий месяц, на счете может не хватить денег для его погашения. Далее образуется просрочка, перерастающая в штрафные санкции.

Еще одной ошибкой эксперт назвала то, что заемщики часто забывают уведомить банк о досрочном погашении ипотеки. Однако эта функция доступна в режиме онлайн. В заявлении заемщик должен указать, какую часть платежа надо направить на погашение основного долга, а какая часть покроет проценты.

Эксперт считает, что лучше производить досрочное погашение в дату очередного платежа, так как в договоре могут быть прописаны условия о преимущественном погашении процентов. При досрочном частичном погашении ипотеки через 15 дней после очередного платежа заемщик должен к этой сумме прибавить проценты за 15 дней пользования остатком долга. Если это не будет сделано, тогда средства не будут считаться досрочным платежом.

Дайнеко сказала, что избежать ошибок поможет предварительный запрос суммы в банке. Так заемщик не просчитается в начисленных процентах. Помимо этого, можно уточнить договорные условия и выбрать уменьшение срока кредитования или уменьшение суммы ежемесячного платежа.

Она посоветовала не забывать об условиях банков по поводу установки минимальной планки для досрочного платежа. С этими условиями можно ознакомиться в договоре.

В случае если платеж не прошел по вине банка, он должен исправить эту ошибку с пересчетом процентов, заявила Дайнеко. Если заемщик ошибся сам, тогда надо учесть особенности зачисления на досрочное погашение на следующий раз.

Ранее сообщалось, что российский кабмин утвердил документ, устанавливающий более жесткие требования к банкам и организациям, которые предоставляют ипотечные займы. Цель нововведения заключается в обеспечении надежности организаций. Кроме того, утвержденный документ отменит упрощенный порядок включения в список компаний с муниципальным участием.

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