В РФ ужесточат требования к выдающим ипотеку банкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российский кабмин утвердил документ, устанавливающий более жесткие требования к банкам и организациям, которые предоставляют ипотечные займы. Об этом пишет ТАСС.

Согласно постановлению правительства, цель нововведения заключается в обеспечении надежности организаций, которые включены в специальный перечень и получают право на выдачу ипотечных займов россиянам.

В частности, утвержденный документ отменит упрощенный порядок включения в список компаний с муниципальным участием. Вместе с этим устанавливается запрет на включение в перечень потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций.

Постановление кабмина вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Оно будет действовать до 1 сентября 2030-го.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме в Сочи заявила, что регулятор выявил признаки перегрева российского рынка ипотечного кредитования. По ее словам, ипотека растет высокими темпами – в 30% за 12 месяцев.

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