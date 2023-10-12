Автоэксперт рассказал, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю

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В Центральной России уже зафиксировали первый в этом сезоне гололед, но менять летние шины на зимние пока рано. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов.

По его словам, если метеорологи пообещали гололед, после которого будет еще несколько теплых недель, то лучше не менять резину и переждать. "Переобувать" машину надо не после первого гололеда, а когда температура воздуха будет ниже 5 градусов, сказал он.

Автоэксперт объяснил, что, если поменять летнюю резину на зимнюю, когда на улице еще тепло, могут быть неприятные последствия, среди которых быстрый износ шин и удлинение тормозного пути.

Он уточнил, что при температуре выше 5 градусов зимняя резина сильно изнашивается, а при выше 10 градусов – увеличивается тормозной путь, что сказывается на безопасности в дороге.

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