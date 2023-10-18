Роспотребнадзор не поддерживает введение онлайн-продажи алкоголя в РФ

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Роспотребнадзор не поддерживает онлайн-торговлю алкоголем в стране. Об этом заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

"Хочу сказать, что позиция Роспотребнадзора достаточно ясная и четкая – мы не поддерживаем инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией", – цитирует его ТАСС.

До этого инициативу о продаже алкоголя в онлайн-формате не поддержали в Минздраве РФ. Там заявили, что реализация подобной меры увеличит объемы потребления спиртного, в том числе среди несовершеннолетних.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что употребление алкоголя может привести к нарушению работы поджелудочной. Он заявил, что большая часть госпитализированных в реанимациях с панкреонекрозом – люди, злоупотребляющие спиртным.

