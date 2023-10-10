Силуанов заявил о продолжении дискуссии с Минздравом РФ по вопросу онлайн-продажи алкоголя

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России обсуждают онлайн-продажу алкоголя с министерством здравоохранения РФ, рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

"Это будет непросто. Но такая дискуссия, я думаю, что будет продолжена. Позиция Минздрава заключается в том, что алкоголь вреден для человека. Я не буду обсуждать эту мысль. Но, если ее продолжать, то тогда нужно запретить полностью торговлю алкоголем", – высказался он в эфире "России 24".

Силуанов подчеркнул, что речь идет только о механизмах реализации алкогольной продукции. По его словам, в стране необходимо создавать комфортные условия для приобретения любых товаров.

Ранее Минфин России поддержал предложение о продаже алкоголя в интернете, но сообщил, что окончательного решения в правительстве пока нет.

До этого хирург Александр Умнов предупредил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления этим спиртным напитком может развиться бесплодие.

Кроме того, как отметил врач, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других недугов.



Минфин заявил об отсутствии единой позиции по онлайн-торговле алкоголем