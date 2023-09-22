Незаконное распитие алкоголя в самолете хотят вывести в отдельную статью КоАП

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Незаконное употребление алкоголя в самолете и других видах транспорта предложили вывести в отдельную статью КоАП. С такой инициативой выступил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Об этом пишет RT.

Парламентарий уже отправил соответствующее письмо министру транспорта России Виталию Савельеву. В нем он напомнил, что действующие нормы устанавливают штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей за распитие спиртных напитков в местах, запрещенных федеральным законом. Хамзаев уточнил, что это закреплено в пункте 1 статьи 20.20 КоАП.

Он указал на общий характер такой формулировки, поскольку ее можно применить к употребляющим спиртное в парке, а также в поезде или самолете. При этом, по мнению Хамзаева, распитие алкоголя пассажиром транспорта несет повышенную угрозу, в том числе другим гражданам.

Депутат объяснил, что в такой ситуации люди оказываются в замкнутом пространстве, где сложнее в случае необходимости оказать медицинскую помощь.

Также Хамзаев обратил внимание, что в последнее время все чаще приходится прерывать авиарейсы из-за пьяных пассажиров на борту. По его словам, это только подтверждает, что уже существующие штрафные санкции не оказывают влияния.

"Прошу вас рассмотреть вопрос и высказать позицию министерства о целесообразности выделения в отдельную административную статью ответственности за правонарушения, связанные с распитием алкогольной продукции на транспорте, и последующего ужесточения штрафных санкций", – написал он в письме.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления этим спиртным напитком может развиться бесплодие.

Кроме того, как отметил врач, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.



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