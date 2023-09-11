Эксперт сообщила о снижении потребления алкоголя в России

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Россияне стали заметно меньше употреблять спиртное в последние 15 лет, отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения РФ Любовь Дроздова.

Эксперт обратила внимание, что такая ситуация свидетельствует о позитивных сдвигах.

"Эти показатели снижаются. Еще 15 лет назад они составляли 18 литров на человека. Сейчас это чуть более чем 8,6. Но нужно отметить, что внимание к этому должно сохраняться", – подчеркнула она.

Специалист напомнила, что злоупотребление алкоголем может способствовать появлению проблем с сердцем и сосудами, а также развитию онкологии.

Кроме того, нельзя забывать об опасности контрафактного спиртного, после распития которого часто фиксируются случаи отравления и психоза, добавила Дроздова. По ее словам, постоянное употребление алкоголя также нарушает репродуктивную функцию.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления этим спиртным напитком может развиться бесплодие.

Кроме того, как отметил врач, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.



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