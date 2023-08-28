Врач-нарколог перечислил признаки начинающегося алкоголизма

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Отсутствие контроля над количеством выпитого спиртного может говорить о начинающемся алкоголизме, предупредил психиатр-нарколог Александр Поликарпов в беседе с "Газетой.ру".

Употребление алкоголя в больших количествах может привести к крайне негативным последствиям для организма, подчеркнул специалист. Когда человек перестает следить за количеством спиртного, это уже может указывать на зависимость, объяснил он.

Поликарпов отметил, что переход на более крепкий алкоголь тоже может говорить о начинающемся алкоголизме.

"Переносимость большого количества выпивки, переход с легких алкогольных напитков на крепкие говорит о появлении толерантности, организм "привыкает" перерабатывать этиловый спирт часто и в возрастающем количестве", – добавил он.

Еще одним признаком может быть сокращение времени между употреблением спиртного, подчеркнул нарколог. Если раньше человек выпивал только по праздникам, а теперь это стало его способом расслабиться, значит, у него уже есть проблема. Кроме того, он, как правило, начинает призывать других поддержать его вредную привычку.

Согласно ВОЗ, допустимая доза алкоголя включает до 50–60 миллилитров этанола в день, это 0,5 литра вина, например. Однако Поликарпов сделал акцент на том, что алкоголь в любых количествах вреден.

При обнаружении перечисленных признаков следует обратиться за помощью к специалисту, подчеркнул нарколог.

"Нельзя пропустить эти признаки, потому что развитие заболевания приводит к ухудшению состояния, запоям, нарушениям норм социального поведения", – резюмировал он.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что чрезмерное употребление алкоголя, как и избыток жирной пищи, убивает поджелудочную железу. Так, по его словам, основная часть пациентов отделений реанимации с панкреонекрозом обычно приходится на людей, злоупотребляющих спиртным.



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