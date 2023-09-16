В НИИ Минздрава сообщили о сокращении потребления нелегального алкоголя в РФ

Фото: depositphotos/milanchikov

В последние годы нелегальный рынок алкоголя в России стал заметно сокращаться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального НИИ информатизации и организации здравоохранения Минздрава РФ.

В 2019 году доля потребления незарегистрированного алкоголя от общего количества выпитого алкоголя составляла 33%, а в прошлом году – 25,3%.

Расчеты НИИ проводятся по методике оценки среднедушевого потребления алкоголя в России. Они учитывают как зарегистрированное, так и незарегистрированное потребление спиртного.

Рост зарегистрированных розничных продаж крепкого алкоголя фиксируется с 2,61 литра этанола в 2018 году до 3,08 литра в 2022 году. При этом расчетное потребление крепких спиртных напитков снижается: с 5,5 литров этанола в 2018 году до 4,9 литра в 2022 году.

Таким образом, подчеркнули в НИИ, можно говорить о тенденции улучшения администрирования и контроля розничной продажи алкоголя, что ведет как к уменьшению нелегального рынка спиртного, так и к общему снижению потребления алкоголя в стране.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления этим спиртным напитком может развиться бесплодие.

Кроме того, как отметил врач, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.

В России стали продавать туры в Турцию по системе All inclusive без алкоголя