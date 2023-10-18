В РПЦ положительно отнеслись к редизайну новой купюры в 1 000 рублей

Фото: cbr.ru

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий положительно оценил решение ЦБ изменить дизайн новой купюры в 1 000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Речь о том, что на банкноте здание храма было изображено без креста, этот храм в прошлые годы был отдан под какое-то учреждение", – заявил он.

ЦБ РФ представил новые купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей 16 октября. Для оформления обновленных купюр использовались достопримечательности федеральных округов. 1 000 рублей посвятили Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, 5 000 рублей – Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

Позже священник РПЦ, блогер и телеведущий Павел Островский возмутился отсутствием креста на куполе здания, изображенного на новой тысячной купюре. Он заявил, что на банкноте минарет изображен с полумесяцем, а нанесенное изображение церкви якобы без креста.

В свою очередь, зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал, что на новой купюре нет креста, поскольку его нет и в реальности.

На куполе здания, где сейчас располагается музей истории государственности татарского народа, уже более ста лет нет креста, рассказала его ведущий специалист Лилия Хайрутдинова.

Однако 18 октября Банк России остановил выпуск обновленной банкноты, чтобы доработать дизайн купюры. В широкое обращение она не поступила.

Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1 000 рублей