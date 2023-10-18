Минздрав разработал и внес в правительство РФ антиалкогольную концепцию

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Минздрав России разработал и направил в правительство антиалкогольную концепцию. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова, чьи слова передает РИА Новости.

Как она утверждает, ведомство выступает против ослабления антиалкогольных ограничений. При этом, по ее словам, системная политика властей, которая нацелена на сдерживание продаж и потребления спиртного, эффективна, поэтому ей необходимо следовать.

Котова также затронула тему обсуждения возможного разрешения онлайн-продажи алкогольной продукции, которая, по ее словам, может привести к увеличению потребления спиртного и снижению стоимости на алкоголь, из-за чего вырастет статистика по заболеваемости и смертности.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что ведомство обсуждает проект по онлайн-продаже алкоголя с министерством здравоохранения РФ. По его словам, позиция Минздрава заключается в том, что алкоголь вреден для человека. Силуанов подчеркнул, что речь идет только о механизмах реализации алкогольной продукции. По его словам, в стране необходимо создавать комфортные условия для приобретения любых товаров.

До этого хирург Александр Умнов предупредил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления этим спиртным напитком может развиться бесплодие. Кроме того, как отметил врач, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других недугов.

Минфин заявил об отсутствии единой позиции по онлайн-торговле алкоголем